Mısır besin değerleri... Mısır kaç kalori, faydaları nelerdir?

Bir sebze olarak düşünülen mısır, içerisinde bol miktarda lif, mineral ve antioksidan içermektedir. Mısırdan kendi başına pişirilerek tüketildiği gibi farklı gıdalar da üretilmektedir. Bu gıdalar arasında mısır unu, mısır şurubu ve mısır yağı bulunmaktadır. Genellikle mısır, sarı renkli bir yiyecek olmasına rağmen farklı bölgelerde kırmızı ve turuncu hatta mor renkleri de mevcuttur.

Mısır besin değerleri

Mısır, protein bakımından zayıf fakat antioksidanlar bakımından zengin bir yiyecektir. Orta boy bir mısırda bulunan besin değerleri ise şu şekildedir;

- Karbonhidrat (g): 20.98

- Protein (g): 3.41

- Yağ (g): 1.5

- Lif (g): 2.4

- Sodyum (mg): 2

- Potasyum (mg): 123

- Kalsiyum (mg): 6

- Vitamin A (iu): 65

- Demir: 0.59

Mısır kaç kalori?

100 gramlık pişmiş bir mısırın aldırmış olduğu kalori yaklaşık olarak 96 kcal olarak belirlenmiştir. 100 gramlık mısır demek neredeyse 1 koçan demektir. Haşlanmış şekilde tüketilen mısır 96 kalori sağlar. Eğer mısırı kızarma olarak tüketirseniz bu kalori miktarı artacaktır. 100 gramlık bir mısır içerisinde %75 oranında karbonhidrat, oranında protein ve oranında yağ bulunur.

Mısırda bulunan besinler nelerdir?

Mısır, bol miktarda vitamin ve mineral içermektedir. Vitamin ve mineralin yanı sıra mısırın içerisinde B6 vitamini ile magnezyum, çinko, demir ve potasyum gibi oldukça değerli ve önemli mineraller de bulunmaktadır.

Mısırın içerisinde glisemik indeksi oldukça yüksek olduğu için çok fazla tüketim halinde kan şekerinin hızlı olarak yükselmesine ve düşmesine neden olabilir. Bu sebepten dolayı uzun süre tokluk sağlamaz aksine çabuk acıktıran bir besindir.

Mısırın faydaları nelerdir?

Mısır ve diğer mısır yağı ürünleri kan şekerini ve kolesterol seviyesini düşürür. Bu sebepten dolayı şeker hastaları ve kolesterol hastaları için mısır tüketimi çok faydalıdır. B1 ve B5 vitaminini bolca bulunduran mısır, hastalıklarla mücadele konusunda da etkilidir. Mısır lif içeriği fazla bir gıda olduğundan hemoroit ve kabızlık sorunlarına da iyi gelmektedir. Anemi riskini azaltır ve büyüme konusunda yardımcıdır. Kalbi destekler, kalp hastalıklarını önler. Günlük enerji miktarının artmasına yardımcı olur.

Mısırın yetiştirilme mevsimi

Mısırın kolaylıkla yetiştiği iklim koşulları genellikle sıcak havalardır. Bu sebepten dolayı mısır, ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi gibi sıcak birçok bölgede yetiştirilir. Genellikle sıcak havalarda mısır üretimi yapıldığı için en fazla mısır tüketimi de mayıs ile eylül ayı arasında gerçekleşir. Özellikle mısırı taze olarak tüketmek isteyen kişiler yaz aylarını tercih etmelidir.

Mısır nasıl tüketilir?

Mısır, ülkemizde olduğu gibi dünya mutfağında da farklı yemeklerde tercih edilen bir besindir. Genellikle mısır tüketimi ülkemizde sokak lezzeti olarak geçmektedir. Çünkü sokak lezzetleri arasında mısır hem közlenerek hem de haşlanarak tüketilir.

Patlamış mısır ise sinemaların vazgeçilmez parçaları haline gelmiştir. Bazı yörelerde özellikle mısır çorbası çok fazla tüketilen bir besindir. Bunlarla beraber mısır, çorba ve yağ olarak da tüketime açıktır.



