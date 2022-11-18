Mısır - Belçika maçı iddaa oranları

Gabon, Libya ve Angola'nın yer aldığı grubu 6 maçta 14 puanla (4G 2B) zirvede tamamlayan Mısır; Dünya Kupası yolundaki son engel olan Senegal'e penaltı atışlarında diş geçiremeyince turmuvanın dışında kalmıştı. O hayal kırıklığı sonrasında Carlos Queiroz ile yollar ayrıldı. Kısa bir süre Ehab Galal yönetiminde oynadılar, son olarak Rui Vitoria'da karar kılındı. 4 yıllık sözleşme imzalanan Portekizli teknik adamla ilk 2 maçta 3-0'lık galibiyetler alındı. Vitoria, Belçika ile oynayacakları hazırlık maçına güçlü bir aday kadro oluşturdu... Orta sahada Beşiktaş 'tan hatırladığımız Mohamed Elneny olacak. Hücum alternatifleri arasında Trabzonsporlu Trezeguet, Galatasaray 'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan var. Mohamed Salah da aday kadroda ancak takım hazırlık maçı için Kuveyt'e uçarken Salah, Dünya Futbol Ödülleri için Dubai'ye geçmişti. Yıldız oyuncunun son durumu maç saati netleşecek.

MISIR - BELÇİKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Galler ve Çekya'nın olduğu grupta 8 maçı yenilmeden 20 puanla (6G 2B) geçen Belçika, rahat bir şekilde Dünya Kupası vizesi almıştı. Devamında Uluslar Ligi (A - 4. Grup) oynadılar ancak 6 maçtan sadece 3 galibiyet çıkarabildiler ve Hollanda'nın arkasında kaldılar. Katar'daki turnuva öncesinde son hazırlık maçı, rakip Mısır. Turnuvada açılışı Kanada (23 Kasım) ile yapacaklar. 26 kişilik kupa kadrosunda tanıdık simalar var! Fenerbahçe 'den Michy Batshuayi ve Galatasaray'dan Dries Mertens, Katar'da Belçika formasıyla boy gösterecekler. Hatta Batshuayi'nin, Romelu Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Kanada maçına ilk 11'de başlama ihtimali söz konusu... Lukaku dışında Thomas Meunier ve Jan Vertonghen de sakat sakat kampa katıldı. Meunier son antrenmanda takımla çalıştı ama Lukaku ile Vertonghen'in Mısır karşısında oynaması beklenmiyor. TD Roberto Martinez, Jason Denayer'i hazırda tutuyor. Kalede Thibaut Courtois, savunmada Toby Alderweireld, orta alanda Kevin De Bruyne ve hücumda Eden Hazard öne çıkan isimler...

MİSLİ.COM YAZARI ESAT SOYDABİRCAN'IN YORUMU

Mısır'ın Dünya Kupası'nda olmaması Salah, Elneny, Trezeguet, Mohamed gibi oyuncular için büyük skandal. Belçika ise Mertens ve Batshuayi'li kadrosuyla madalyasız dönmek istemiyor. Mısır'ın kadrosunda tanıdık isimler var. Belçika'nın da keza aynı şekilde. Keyifli bir maç bekliyorum. İki takım da fileleri havalandırabilir.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Belçika kazanır" oldu! %40'lık kesim Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Belçika'dan hata beklemiyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.