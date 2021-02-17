Miroslav Stoch, Fenerbahçe 'deoynamış olan yabancı futbolculardan bir tanesidir. Şu anda boşta olan oyunculardan olan Miroslav Stoch kendi ülkesinde de bir dönem milli takım formasını giymiştir. Miroslav Stoch kariyerinde 6 tane kupası olan futbolcular arasındadır. Oyuncunun şuan ki güncel piyasa değeri 1.5 Milyon Euro olarak belirlenmiştir. Uzun yıllardan beridir Türkiye ligi forması giymiştir. Miroslav Stoch süper ligde pek çok maçta asist yapmıştır. Miroslav Stoch Puskas ödülüne layık görülmüş bir futbolcudur. Süper ligde attığı golden sonra önce PUSKAS ödülüne aday gösterilmiş daha sonra da bu ödülün sahibi olmuştur. Miroslav Stoch 1.67 metre boya sahiptir. Chelsea kariyeri ile bilinmektedir. Süper ligde Gençlerbirliği'ne attığı gol neticesinde Puskas ödülünü almıştır. Puskas ödülünde adayları ise Radamel Falcao ve Neymar gibi dünya yıldızlarıydı. Miroslav Stoch sağ ayaklı bir futbolcudur. Sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebilmektedir. Aynı zamanda oynadığı bazı takımlarda on numara mevkisinde de forma giymiştir. Mino lakabı ile bilinir.

Miroslav Stoch nereli?

Miroslav Stoch Slovakya’nın Nitra şehrinde doğmuştur. Aslen Slovak asıllıır.

Miroslav Stoch kaç yaşında?

Miroslav Stoch 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

Fenerbahçe’ye hangi takımdan geldi?

Miroslav Stoch Fenerbahçe’ye İngiltere Premier lig ekiplerinden olan Chelsea kulübünden gelmiştir.

2021’de Hangi Takımda Oynuyor?

2021 yılı itibari ile herhangi bir takımda oynamamaktadır. 2020’nin Eylül ayından beridir boşta olan bir oyuncudur.

Miroslav Stoch kimdir?

Miroslav Stoch Slovakya’nın Nitra şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğunda dahi futboldan başka hiçbir spor dalına merak salmazdı. Babası onun futbola karşı bir yeteneğinin olduğunu görünce onu şehrinin takımlarından olan Nitra kulübüne yazdırmaya karar verdi. Ailesi tarafından Miroslav Stoch’a mino lakabı verilmiştir. Bu takımda da mino lakabı ile anılmıştı. Nitra kulübü ile altyapı kariyerine başladıktan sonra diğer takım arkadaşlarına göre daha yetenekli olduğu antrenörleri tarafından tespit edildi. Atmış olduğu çalımlar ile birlikte adından sıkça söz ettirdi. 2006 yılından sonra Nitra kulübünden ayrılarak Chelsea kulübüne bedelsiz bir şekilde transfer oldu.

Miroslav Stoch Chelsea’dan sonra Twente kulübüne kiralık olarak gönderildi. Twente ile Hollanda kariyeri başlayan Miroslav Stoch kiralama bedeli için Hollanda kulübü 800 bin Euro ödedi. 1 sene Twente ile kiralık olarak devam eden Miroslav Stoch daha sonra 5.5 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında genç yaşında Türkiye’ye transfer oldu. Miroslav Stoch’un transferi için önce süper lig kulübü Galatasaray ile anlaşıldı. Galatasaray kulübünün teklifinden daha fazla teklif sunan Fenerbahçe spor kulübü Slovak oyuncuyu 5.5 Milyon Euro bedelle kadrosuna katmış oldu. Fenerbahçe’de 3 yıl forma giydikten sonra Yunan ekibi olan PAOK’a kiralık olarak gönderildi. PAOK bir sezonluk kiralama bedeli için 1 milyon Euro ödedi.

Yunanistan ekibinden döndükten sonra 2014 yılında ise bir başka kulüp olan Al Ain kulübü ile kiralık olarak anlaştı. Al Ain kulübü de Fenerbahçe’ye 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2017 yılında ise Slavya Prag ekibine 1 milyon Euro bonservis bedeli ile satılmıştır. Slavya Prag ekibinde 2 yıl forma giydikten sonra Yunanistan takımlarından olan PAOK’a 1.5 Milyon Euro bedelle anlaşmıştır. PAOK ile 1 sezon forma giydikten sonra sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etmiştir. Miroslav Stoch şuan bonservisi elinde olan oyuncudur.

Miroslav Stoch’un Milli Takım Geçmişi

Miroslav Stoch milli takıma U17, U19 ve U21 takımları ile maçlara çıktı. İlk kez Slovakya milli takımı formasını ise 2009 senesinde giymiştir. Slovakya milli takımı ile 60 maça çıkarak 6 gol atmayı başarmıştır.

Miroslav Stoch‘un İstatistikleri

Miroslav Stoch kariyeri boyunca 102 süper lig maçına çıkmıştır. Bu maçlarda 13 gol ve 12 asist yapmıştır. Daha sonra Hollanda liginde 54 maça çıkan kanat oyuncusu 16 gol ve 14 asist ile oynamıştır. Türkiye kupasında da 23 maça çıkan Miroslav Stoch 2 golü ve 7 asisti bulunmaktadır.