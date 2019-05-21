Mirin’in yerine stoper gelecek

Fransız stoper özellikle Galatasaray ve Trabzonspor’la oynanan kritik maçlarda hayal kırıklığı yarattı. Sakatlığını atlattıktan sonra Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasına kavuşan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbisinde savunmada güven vermezken, Trabzonspor deplasmanında özellikle Abdülkadir Ömür karşısında zor anlar yaşamıştı.

Siyah-beyazlı yönetimin yeni sezon için Domagoj Vida’nın yanına daha üst düzey bir stoper aradığı aktarıldı. Savunmaya takviye konusunda önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atılacağı ifade edildi.

(Milliyet)