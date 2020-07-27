Beşiktaş'ın Ocak 2019'da PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Nicolas Isimat Mirin, Siyah Beyazlılar'da beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı. Bu sezon Ligue 2'ye düşen Fransız ekibiyle mukavelesi sona eren ve tekrar Beşiktaş'a dönen Mirin, geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Eindhovens Dagblad gazetesinin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki savunmacı, "Beşiktaş'taki durumum belirsiz ama forma şansı bulabilmek için savaşacağım. Bir gün yeniden PSV Eindhoven'a dönmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı. Bu sezon yalnızca 16 maçta forma şansı bulabilen Mirin'in Kara Kartal'daki mukavelesi 2022 yazında bitecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler