Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş ile görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını, bunun sebebinin de ekonomik gerekçeler olduğunu söyledi. Lucescu Rus basınına şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş ile önemli görüşmeler yaptım, Fikret Orman ile konuştum, İstanbul'a gittim fakat uzlaşma sağlayamadık. Çünkü ben finansal sorunları olmayan bir kulüpte çalışmak istiyorum. Zenit'te oyuncular satıldı ama bu tamamen FFP kurallarına uyum sağlamak içindi. Kulüpte maaş gecikmesi gibi sorunlar yaşanmıyordu."

(Sabah)