Türkiye Milli Takımı'ndan ayrılıktan sonra dinlenmeye çekilen Mircea Lucescu'yla Avusturya'da karşılaştık. Tecrübeli teknik adam, Al Hilal'in başına geçen oğlu Razvan Lucescu'nun Udinese ile oynayacağı hazırlık maçını izlemek için gelmiş. Ayaküstü sorduğumuz sorulara sıcakkanlı cevaplar veren Luce, Türk gençlerinin ortaya koyduğu gelişimden son derece memnun. Özellikle de Merih Demiral'dan çok mutlu.

"GENÇLERDEN VAZGEÇMEDİK"

"Türk Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra bir gençlik operasyonu yaptık" diyerek sözlerine başlayan Rumen çalıştırıcı şunları söyledi:

Kadro seçimlerimizle ilgili eleştiriler alsak da değişimden ve gençleşmeden vazgeçmedik. O dönemde kadroya çağırdığımız gençlerin geldiği nokta mutluluk verici. Türkiye'de çok önemli gençler var ve bunlara sahip çıkılması gerekiyor. Daha fazla şans bulurlarsa elbette daha fazla öne çıkarlar. Ancak Süper Lig'deki takımlar 2'şer ve 3'er tane yerli oynatmaya devam ederlerse bu zor"

"MERİH ARTIK DÜNYA ÇAPINDA"

"Merih Demiral bulduğu şansı çok iyi değerlendirdi ve şu an dünya çapında bir oyuncu olmak üzere. Çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Yeter ki dediğim gibi şans bulsunlar ve oynasınlar. Türkiye Milli Takımı bu oyuncular sayesinde çok iyi yerlere gelecek."

"BERKAY ÖZCAN'A DİKKAT"

Türkiye'deki bütün takımların transfer politikalarını da eleştiren Lucescu, yine gençlerden örnek vermeye devam etti:

Eljif Elmas'ı herkes gördü işte. Potansiyelli oyuncular oynadıklarında gerçek değerlerini hemen buluyorlar. Neden Çağlar'ı Altınordu'dan bir büyük takım almadı. İstanbulspor'dan Lille'e giden ve orada yıldızlaşan Zeki Çelik, İstanbul takımlarında oynayamaz mıydı yani! Berkay Özcan da bunlara iyi bir örnek. Göreceksiniz o da çok iyi yerlere gelecek. Bu örneklere doğru hareket etmek için yeterli bence.

"AL HİLAL FARKLI BİR MACERA"

PAOK’u uzun yıllar aradan sonra şampiyon yaparak Yunanistan’da tarih yazan Razvan Lucescu, Al Hilal’le yeni sezona hazırlanıyor. Babasının desteğini her zaman yanında hisseden genç teknik adam, Avusturya’da Udinese’yle oynadığı hazırlık maçı öncesi de Mircea Lucescu’yla beraberdi. Yeni takımını izlemeye gelen babasıyla maç öncesinde uzun uzun sohbet eden Razvan, FANATİK’e yaptığı açıklamada ise, “Birçok teklif aldım. Türkiye’den de benimle ilgilenen takımlar oldu. Al Hilal benim için farklı bir macera. Kariyerimde yeni bir sayfa açtım. Başarılı olmak istiyorum. Şu an takımıma odaklandım. Gelecekte neler olacağını hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.