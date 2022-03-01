Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, ayrılmak istemediğini belirtmesine rağmen kulübünün de talebi doğrultusunda Romanya'ya dönnmüştü. Ülkesine dönen tecrübeli teknik adamdan flaş bir hamle geldi.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Mircea Lucescu Ukrayna Ligi'nin bu sezon Romanya'da bitirilmesi için girişimlerde bulundu. Romanya Bükreş'teki futbol otoritelerinin ise tecrübeli teknik adamdan gelen bu fikre açık olduğu belirtilenler arasında yer aldı.

FANATİK'e konuşmuştu

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırısı sonrası büyük çatışmaların yaşandığı Kiev'den geçtiğimiz günlerde ayrılıp Romanya'ya dönen Lucescu, dönüş yolundayken ateş hattında yaşadıklarını FANATİK'e anlatmıştı.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekildeydi:

"Kendi aracımla sabah yola çıktım. Müthiş bir yoğunluk var yollarda. Moldova'ya girmeme az kaldı, oradan Bükreş'e geçeceğim. Durumla ilgili konuşmak çok zor... Başkan gitmem gerektiğini söyledi. Tek başıma saatlerdir yolculuk yapıyorum."



