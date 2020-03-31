TuttoMercatoWeb'e konuşan Lucescu, "Evde kalıyorum, gazete okuyorum, eşyalarımı topluyorum. Riyad'da bulunan oğlum Razvan ile konuşuyorum. Ama evde kalınca insan delirme noktasına kadar geliyor." dedi.

"Hareket halinde olanlar için evde kalmak zor"

"Bu Corona virüsten sonra hepimiz psikiyatriye gideceğiz (Gülüyor). İnsanlar evde olmaya alışkın değiller. Özellikle spor yapanlar. Ve ben sadece sporcular için değil, tüm insanlar için söylüyorum bunu."

"Üst düzey oyuncular evde her şeye sahiptirler. Antrenmanlarına kalmalı ve sürekli hareket etmeliler. Her zaman... Maçlar başladığında oyuncular diyet veya başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Fiziksel oalrak hazır olmaları da gerekecek."

Maaşların düşürülmesi bir çözüm mü?

"Bunu yapmak zorundalar. Yoksa bu durumda herkes kaybeder. Futboldaki en utanç verici şey başarısızlıktır. Eğer futbolcular kulüplerini seviyorsa ve onları kurtarmak istiyorsa bunları yapmak zorundalar. Bu kaçınılmaz. Bugün vazgeçerek yarını kurtarabilirler."

Beşiktaş'a gidecek misin?

"Bunu Haziran ayından sonra göreceğiz."

Kaynak: Ajansspor