UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 'yi eleyen ancak UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertlilerin olduğu grubu son sırada tamamlayan Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu bir röportaj verdi. Dünyaca ünlü teknik direktör yaptığı açıklamada, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.





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"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

İtalyan basınının sorularını cevaplayan Mircea Lucescu, Ukrayna'da şu anda nasıl yaşadıklarına dair gelen soruya şu cevabı verdi:





"Korkuyla yaşıyoruz. Gökyüzüne baktığınızda her an ne olabileceğini bilmiyorsunuz. Sahadayken uçakların gürültüsünü duyuyoruz. Sirenler çalana kadar oynuyoruz."





"YAPTIĞIM ŞEYİ SEVİYORUM"

77 yaşındaki teknik direktör sirenler sonrası yarıda kalan bir maçta karşılaşmaya başlamak için neredeyse bir saat soyunma odasında kalmak zorunda olduklarını hatırlattı. Mircea Lucescu açıklamasında, "Böyle bir şeyi benim dışında kimin yapacağını bilmiyorum ama yaptığım şeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetsk'te Roberto De Zerbi'nin görevden ayrılması hakkında gelen soruya yanıt veren Mircea Lucescu, "O genç ve kararını verdi. Son iki yılda, başka yabancı antrenörler de Ukrayna takımlarından ayrıldı. Shakhtar Donetsk'te çalıştığımda, 2014 yılında ben de bunu yaşadım" diye konuştu.





FENERBAHÇE İTİRAFI!

Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'de çalıştığı dönemde Fenerbahçe'den sözleşme teklifi aldığını itiraf etti. 77 yaşındaki teknik direktör, "Neden ayrılmayı reddettim? Bu insanlara ihanet edemem. Fenerbahçe benimle sözleşme imzalamak istedi ancak ben kabul etmedim. Benim yerim burası. Neredeyse bir yıllık çatışmalardan sonra durum şimdi normal görünüyor. Ancak stadyumlarda taraftarların olması artık söz konusu değil" dedi.

Romanya Milli Takımı'nda teknik direktörlük kariyerine başlayan Mircea Lucescu daha sonra sırasıyla Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bükreş, Inter, Galatasaray , Beşiktaş , Shakhtar Donetsk, Zenit ve Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırdı.