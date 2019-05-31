A Milli Takım'daki görevinden ayrıldıktan bu yana Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan ancak Siyah Beyazlılar'ın Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yla anlaşması sonucu geleceği büyük merak konusu olan Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ülkesinde yaptığı açıklamada emeklilik imasında bulundu.

Pro TV'ye konuşan 73 yaşındaki dünyaca ünlü teknik adam, "Futbola geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Buna değip değmeyeceğini düşünmeye başladım." ifadelerini kullandı. Luce, daha önce yaptığı açıklamalarda ise önümüzdeki sezon Avrupa'da bir kulüp takımı çalıştırmayı istediğini ifade etmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler