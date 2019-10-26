A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna basınına verdiği röportajda Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in hocası Paulo Fonseca'ya sitem etti. Vatsko Light adlı bir YouTube kanalına konuk olan 74 yaşındaki teknik adam, Fonseca'nın Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde kendi mirasını yok ettiğini söylerken şunları kaydetti:

"Fonseca'yı eleştirdim çünkü ona bıraktığım takımdan ötürü bana teşekkür etmedi. Viktor Kovalenko'yu dağıtan kişi odur. Benden sonra Shakhtar'da oynayan hiçbir genç futbolcu Avrupa'nın büyük bir takımına gidemedi. Maksym Malyshev, Ruslan Malinovsky, Serhiy Bolbat, Bohdan Butko, Oleksandr Zubkov, Andriy Boryachuk... Hepsi benimle oynadı. Peki şimdi neredeler?

Fonseca'nın tek hedefi vardı, o da mümkün olduğu kadar çok kupa kazanarak başka bir takıma gitmekti. Onun amacı, takım yaratmak ya da Shakhtar'da kalmak değildi. Kendisi hiçbir şeyi değiştirmedi. Bunun yerine medya ve internet vasıtasıyla büyük bir hoca imajı yaratarak bir Avrupa takımını devralmaya çalıştı. Benim de böyle bir şansım vardı ama bunu yapmadım. En zor zamanlarda bile Shakhtar'da kalıp kulübü belli bir seviyede tuttum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler