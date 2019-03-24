A Milli Takım eski hocası Mircea Lucescu, Arnavutluk maçı sonrası, FANATİK’e çok özel açıklamalar yaptı. Galibiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Luce, “Arnavutluk, oyuncularının neredeyse tamamı yurtdışında oynayan, tehlikeli bir takım. Onları evinde yenmek büyük başarı, çok iyi bir sonuç. Bu sonuçla birlikte hem onları yarışın dışına itiyorsunuz, hem de takım olarak büyük özgüven sağlıyorsunuz. Şenol Güneş’i ve tüm oyuncuları tebrik ediyorum” dedi.

‘Güneş’in tercihleri doğru’

Lucescu şöyle devam etti: “Genç oyuncular, takım için önemli. Görevde bulunduğum sürece tek konsantrasyonum genç yetenekler üzerineydi. Ancak yarışma zamanı, kadroyu tamamen gençlerden oluşturamazsınız. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu... Onların sahada olmaları doğru. Tecrübeli oyuncular büyük yarışmalarda sahada fark yaratırlar.”

‘Türkiye’ye başarılar...’

“Şimdi Moldova karşılaşması daha da önem kazandı. Alınacak galibiyet, Arnavutluk karşısında elde edilen sonucu daha anlamlı kılacaktır. Eskişehir’deki maçta Şenol Güneş ve Türkiye’ye başarılar diliyorum.” Şu anda Bükreş’te bulunan Lucescu, geleceği ile ilgili ısrarlı sorularımızı da net bir dille cevapladı: “Şu anda bir planım yok. Dinleniyorum. Ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz...”

FANATİK ÖZEL

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