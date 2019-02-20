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Mircea Lucescu: "Yeniden kulüp takımı çalıştırmak istiyorum"

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalyan basınına konuştu. 73 yaşındaki Rumen hoca, geleceğiyle ilgili olarak çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

20 Şubat 2019, Çarşamba 16:47 Son Güncelleme:
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Mircea Lucescu: 'Yeniden kulüp takımı çalıştırmak istiyorum'

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesine geniş bir röportaj verdi. Geçtiğimiz hafta Ay Yıldızlılar ile yollarını ayıran 73 yaşındaki Rumen hoca, kariyerinin bundan sonraki bölümüyle ilgili olarak çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeniden bir kulüp takımı çalıştırmak istediğini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Her gün çalışmayı seviyorum. Benim için önemli olan, Brescia ve Shakhtar Donetsk'te yaptığım gibi genç oyuncuları yetiştirmek. Biliyorsunuz, 30'lu yaşlardaki oyuncular tutucu oluyor." şeklinde konuştu.

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