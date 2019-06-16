A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Shakhtar Donetsk'ten eski öğrencisi olan ve Atalanta'ya transferi konuşulan Ruslan Malinovskyi'yle ilgili olarak İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu. Calcio Mercato 24 adlı internet sitesine konuşan 73 yaşındaki teknik adam, Ukraynalı orta sahanın Atalanta için çok iyi bir transfer olacağını ifade etti.

"Ruslan'ı ilk olarak Shakhtar'da görev yaparken çıktığımız Güney Amerika turunda Flamengo'yla oynadığımız hazırlık maçında sahaya sürmüştüm. Ancak kadromuzda o dönem çok güçlü oyuncular olduğundan onu Sevastopol ve patlama yaptığı Zorya Luhanks'a kiralamak zorunda kaldık." şeklinde konuşan Luce, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu "istisnai, zeki, güçlü, çok hızlı değil ama son paslarda çok başarılı, sol ayağıyla çok iyi şutlar çeken bir futbolcu" olarak niteledi.

Konuşmasında genç futbolculara verdiği şansın da altını çizen deneyimli hoca, "Şu an Avrupa'da iyi işler yapan oyuncuları zamanında ben çıkardım. Ukrayna'nın Sırbistan'ı yendiği maçtaki 11 futbolcusunun 7'si benim öğrencimdi. Türkiye Milli Takımı için de aynı şey söz konusu. Oradaki pek çok ismin milli takım kariyeri benim dönemimde başladı." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler