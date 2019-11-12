Mircea Lucescu önerdi! 'Onu transfer edin...

Son olarak Türkiye'yi çalıştıran ve şu anda boşta olan Mircea Lucescu, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

Romanyalı teknik direktör, ''Willian'ın Chelsea'deki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Juventus için çok uygun bir isim. Londra'dan sonra bir değişiklik Willian için de iyi olacaktır.'' diye konuştu.

Lucescu, ayrıca Cristiano Ronaldo'nun son maçta 55. dakikada oyundan çıkmasına tepki göstermesi hakkında da konuştu ve ''Sarri iyi idare ediyor. Onun yaşadıklarını anlayabiliyorum. Ben de Inter'i çalıştırırken 'Fenomen' olan Ronaldo ile benzer sorunları yaşamıştım.'' dedi. (Spor Arena)

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