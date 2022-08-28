Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakiplerinden Dinamo Kiev'in tecrübeli Teknik Direktörü Mircea Lucescu kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.

İstifa sinyali mi?

Ukrayna Premier Ligi'nde Dnipro'ya 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Rumen teknik adam, "Zabarny bugün Dinamo Kiev için son maçını mı oynadı?" oynadı sorusuna, "Belki de benim için Dinamo Kiev'deki son maçtı ama Zabarny için değil." şeklinde cevap verdi.

"Oyuncuların psikolojik durumu kötü"

Futbolcularının psikolojik durumlarının iyi olmadığını da belirten Lucescu, "Futbolcularım iki ay önce Ukrayna'dan ayrıldı ve o zamandan beri ailelerini görmediler. Benfica ile rövanş maçında bile oyuncuların psikolojik durumunun kötü olduğunu hissettim." dedi.

Fenerbahçe'yi elediler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelmiş ve oynana maçlar sonucu elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Dinamo Kiev ise Play-Off turunda Benfica'ya elenerek, Avrupa Ligi grup aşamasına katılmıştı. İki ekip, Avrupa Ligi B Grubu'nda yeniden eşleşti.



