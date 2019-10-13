Mircea Lucescu, geri dönüş için gün sayıyor!

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'nın başına geçmeye hazırlanıyordu. Konuyla ilgili olarak 74 yaşındaki dünyaca ünlü hocanın menajeri Arkady Zaporozhan'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya'da yayın yapan Sport24 televizyonuna konuşan Zaporozhan, "Şu anda Lucescu ile Dinamo yönetimi arasındaki görüşmeler durdu. Lucescu, Dinamo'nun başına geçmeyi çok istiyor. Biz onayı verdik ama bazı organizasyonel sorunların çözülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Luce, Rusya'da daha önce de Zenit Saint Petersburg'da görev yapmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler