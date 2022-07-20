Mircea Lucescu: Genel olarak oyundan memnunum

Fenerbahçe , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. 0-0'lık eşitlikle sona eren maçın ardından Ukrayna ekibinin tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu açıklamalarda bulundu.

Genel olarak oyundan memnun olduğunu belirten Lucescu, takımının yüksek bir potansiyeli olduğunu dile getirerek yakın zamanda daha iyi olacaklarını söyledi.

Mircea Lucescu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için kolay bir durum değildi. Bazı kartlardan memnun değilim ama sezonun ilk maçıydı, genel olarak oyundan memnunum diyebilirim. Yakın zamanda daha iyi olacağız. Takımımın yüksek bir potansiyeli var. Oyuncu değişiklikleri için uzun bir süre bekledim. Risk almamanın daha iyi olacağını düşünerek oyuncu değişikliklerini geç yaptım. Sadece 20 oyuncumuz var. Bu konuda bir dezavantajımız var."



