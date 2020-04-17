Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu, sportif direktörlük pozisyonu için eski kulübünü reddettiğini açıkladı. Lucescu, "Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun adı, Abdullah Avcı'nın ayrılıp Sergen Yalçın'ın göreve geldiği dönemde sportif direktörlük için geçmişti. Deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada bu görevi reddettiğini açıkladı
Mircea Lucescu, ülke basınından Digisport'a yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörlük pozisyonu için Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettim. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.