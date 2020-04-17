Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun adı, Abdullah Avcı'nın ayrılıp Sergen Yalçın'ın göreve geldiği dönemde sportif direktörlük için geçmişti. Deneyimli futbol adamı Mircea Lucescu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada bu görevi reddettiğini açıkladı

Mircea Lucescu, ülke basınından Digisport'a yaptığı açıklamada, "Sportif Direktörlük pozisyonu için Beşiktaş'tan gelen teklifi reddettim. Temmuz'da neler olacağını göreceğiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.



