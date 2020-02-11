Siyah-beyazlı yönetimin Bükreş’e gidip görüşmeler yaptığı Mircea Lucescu İstanbul'a geldi.

Sergen Yalçın'a destek olacak tecrübeli bir ismi takıma kazandırmak isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran deneyimli ismi ikna etti. Rumen futbol adamı, yöneticilerle tekrar bir araya gelecek.

Lucescu'nun danışmanlık yapacağı öğrenilirken yaş ortalaması artan kadronun yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynayacağı ifade ediliyor. Lucescu, EURO 2020 biletini alan A Milli Takım'ın iskeletinin oluşmasında rol oynadı.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Mircea Lucescu ile anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi. (Skorer)