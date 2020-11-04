Şampiyonlar Ligi G Grubu lideri Barcelona bugün 23.00'te Dinamo Kiev'i konuk edecek. Camp Nou'daki maç öncesi basın toplantısında konuşan Mircea Lucescu, Barça'nın kupayı kaldırabilecek seviyede olmadığını söyledi.

Geçen sezonki 8-2'lik Bayern Münih hezimetine dikkat çeken Rumen teknik adam; "Bayern Münih maçından sonra Barcelona'nın değişiklik arayışına girmesi anlaşılabilirdi. Çok yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroları var, ancak zamana ihtiyaçları var. Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih, Manchester City veya Paris Saint-Germain'in daha fazla şansı var. Yeni bir antrenörün en az altı aya ihtiyacı var ve baharda başka bir takım olacak." ifadelerini kullandı.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Barcelona 6 puanla lider konumda bulunurken, Ukrayna ekibi tek puanla Juventus'un arkasında 3. sırada.

NTV Spor