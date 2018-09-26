Miray Ulaş dünya 5. oldu

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yelken Branşı tarihi bir başarıya imza attı. Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin Eyaleti’ndeki Sheboygan’da 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda kadın sporcumuz Miray Ulaş, dünya 5'incisi olmayı başardı. Kariyerinde ilk kez Hansa 303 sınıfında yarışan Miray, Temmuz 2017’de Polonya’da düzenlenen Paralimpik Yelken Avrupa Şampiyonası’nda da 2.4 metre kadınlar yarışında Avrupa 4'üncüsü olmayı başarmıştı. Bir diğer milli sporcu Hüseyin Akbulut ise gümüş grupta birinciliği elde etti.