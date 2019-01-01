İlk ihtiyaç olan forvet transferi konusunda mutlu sona çok yaklaşan Galatasaray, bir yandan da stoper sıkıntısını çözmeye çalışıyor.

Brezilyalı forvet Alan ile her konuda anlaşmaya varan ve başarılı golcüyü Antalya kampına bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Demba Ba için de oldukça istekli. Stopere düşünülen bir numaralı aday ise Miranda. Yedek kaldığı için İnter’den ayrılmak isteyen tecrübeli stoperin, en ciddi taliplerinden biri Flamengo’ydu.

Ancak Brezilya ekibi, stoper transferini yaptı ve Rodrigo Caio ile anlaştı. Bu gelişme Miranda transferinde Aslan’ın yolunu açarken, İnter’in de takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı savunmacının yerine oyuncu baktığı öğrenildi. Tuttomercatoweb’e göre İnter, Chelsea’den Gary Cahill ile ciddi şekilde görüşüyor ve anlaşma çok yakın.