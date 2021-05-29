Belçikalı yıldızın sözleşmesinin bitmesi nedeniyle İstanbul’un 3 büyük kulübü de devrede. Özellikle Fenerbahçe’nin Mirallas için istekli olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu ise hem çocuklarının okul durumu hem de ailesinin tercihi nedeniyle İstanbul’a gelmeye sıcak bakıyor. Gaziantep FK’nin yeni hocası Erol Bulut, Mirallas’ı kadroda tutmak istiyor fakat oyuncu bu konuda eski kulübüne söz vermedi. 3 haftalık tatile çıkan Mirallas’ın, “Yoğun bir sezonun ardından sadece dinlenmek istiyorum. Geleceğimi tatil sonrası netleştireceğim” dediği öğrenildi.