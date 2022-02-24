Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası futbol dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Beşiktaş 'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic de yaşananlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

31 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalıdır. Savaşı durdurun." ifadelerine yer verdi.

Miralem Pjanic, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sirenlerin anlamını anladığımda çok küçüktüm. Onları her duyduğumda arkadaşlarımın neler çektiğini düşünüyorum. Hiçbir çocuk bu kabusla yaşamaya zorlanmamalıdır. Savaşı durdurun."

Miralem Pjanic'in paylaşımı şu şekilde:



