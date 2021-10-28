Sezon başında kiralık olarak Barcelona'dan Beşiktaş 'a transfer olan yıldız futbolcu Miralem Pjanic, Katalan ekibinin teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görüşlerini aktaran başarılı futbolcu, kariyeri boyunca hiçbir zaman kasıtlı, dolaylı veya doğrudan kimseye zarar verme niyetinde olmadığını belirterek, Ronald Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar dileklerinde bulundu.

Miralem Pjanic'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Herkesin gözünün ekranlarda olduğu bir dünyada, birini yanlış anlamak ve anlamın dışına çıkarmak çok kolay. Kariyerim boyunca hiçbir zaman kasıtlı, dolaylı veya doğrudan kimseye zarar verme niyetinde olmadım. Herkese saygı duyacak bir şekilde yetiştirildim. Ve bunu her şekilde devam ettirmek niyetindeyim. Ronald Koeman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."







