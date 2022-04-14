Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefi ile transfer çalışmalarını hızlandıran Inter, rotasını Beşiktaş 'ta forma giyen Miralem Pjanic'e çevirdi.

Sport'ta yer alan habere göre Inter, kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile sezon sonu Barcelona'ya dönecek olan Miralem Pjanic'in durumunu yakından takip ediyor.

Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcu ile devam etmeye sıcak bakmadığı belirtilenler arasında yer alırken, İtalyan ekibinin teknik direktörü Simone Inzaghi'nin de Pjanic'i kadrosunda görmek istediği iddialar arasında yer alıyor.

Serie A'ya dönmek istiyor

2016-20 yılları arasında Juventus forması giyen 32 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu, daha önceki açıklamalarında Serie A'ya dönmek istediğini dile getirmişti.

Bu sezon 24 maçta forma giyen Pjanic, 4 kez asist yapmayı başarmıştı.

Memphis Depay da listede

Inter'in Barcelona'dan ist6ediği bir diğer isim ise Memphis Depay. İtalyan devi Hollandalı futbolcu ile de yakından ilgileniyor.



