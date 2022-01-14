Miralem Pjanic: Gelecek için iyi bir sinyal

Süper Lig 'in 21. haftasında Beşiktaş , sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu.

Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Pjanic, uzun süredir gol yemeden tamamladıkları ilk maç oldu olduğunun altını çizdi.

Miralem Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"Kendimi iyi hissediyorum. Uzun süredir gol yemeden tamamladığımız ilk maç oldu. Bu önemli bir detay. Zor maçlarımız devam edecek bu nedenle iyi çalışmalı ve hazırlanmalıyız. Savaşçı ruhumuzu da geri kazandık. Bu gelecek için iyi bir sinyal."



