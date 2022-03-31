Beşiktaş 'ın sezon başında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, İtalyan basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Miralem Pjanic İtalya'ya geri dönmekten mutlu olacağını belirterek, "İstanbul trafik dışında çok güzel ama İtalya'yı unutmadım, orası benim ikinci evim. Orayı özlüyorum ve dürüst olmak gerekirse geri dönmekten mutlu olurum. İtalya'nın Dünya Kupası'na gidememesi beni etkiledi" dedi.

"Juventus ile temaslarım oldu"

Yıldız futbolcu Barcelona'nın eski teknik direktörü Ronald Koeman'ı eleştirirken, yaz transfer döneminde eski takımı Juventus ile transfer için temaslarda bulunduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Koeman ile devam edemedim. O saygısızdı. Laporta, Xavi'yi göreve getirerek çok iyi bir karar aldı. Artık takım güçlü ve birlik içinde. Herkes ne yapacağını biliyor. Juventus ile birkaç temas oldu ama sonunda ekonomik nedenlerden dolayı hiçbir şey olmadı. Bana göre mesele para değildi. Bir projede önemli olmak ve İtalya Ligi'ni kazanmak istiyorum."

Sarri ve Allegri sözleri

Maurizio Sarri ve Massimiliano Allegri yönetiminde Juventus'ta geçirdiği dönem nasıldı? sorusuna Pjanic, "Sarri futbol için deli,üst düzey bir teknik direktör. Allegri'ye ise bir teknik direktör olarak ve hatta bir insan olarak çok saygı duyuyorum. Onu eleştirmek delilik. Bence o Juventus için doğru kişi ve sonuçlar onun iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Kimse onun baskı altındaki en iyi teknik direktör olduğunu söylemiyor. 2018'i hatırlıyorum, Inter'i 3-2 yenmiştik. Harika bir konuşması vardı, çok sakindi ve biz bu sakinliği güce dönüştürdük." sözleri ile cevap verdi

"Paulo Dybala ile görüştüm"

Sezon sonu takımdan ayrılacak olan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala hakkında ise Pjanic, "Juventus ile sözleşme yenilemeyeceği haberini aldığımda hemen ona yazdım. O bir arkadaş ve ben onunla oynamayı her zaman sevmişimdir. Ona büyük bir şampiyon olduğunu yazdım ve 'Teşekkürler kardeşim, seni seviyorum' dedi. Sanırım nasıl hissettiğini biliyorum. %100 formda olmadığı zamanlarda bile her zaman oynadı, kendini korumak için oynamamaya asla karar vermedi. Ancak kulübü de anlıyorum. Çok net oldular. Belli bir fikre daha uygun oyuncularla farklı bir proje seçtiklerini düşünüyorum." dedi.



