Beşiktaş , Turkcell Süper Kupa 2021'de normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta, penaltılar sonucunda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlı ekibin yıldız futbolcusu Miralem Pjanic açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı çok sevdiğini dile getiren Pjanic, Siyah-Beyazlı ekipte kalıp kalmayacağı konusuna da değindi.

Miralem Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"Hocamız beni doğal pozisyonumda oynatıyor. Bu pozisyonda oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Öz güvenim daha da yükseliyor."

"Beşiktaş’ı çok seviyorum. İstanbul’a aşığım. Burada kalma kararını tek başıma veremem ama burada bulunduğum sürede yaşadıklarım için herkese çok teşekkür ediyorum."

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