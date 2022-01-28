Beşiktaş 'ın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. Kolay adapte oluyorum. Şampiyon bir takıma transfer oldum. Lig daha bitmedi. İkinci yarıda daha iyi olacağız.

Türkiye gibi muhteşem bir ülkede, Beşiktaş için oynamak çok güzel. Buraya 1 senelik geldim ama sezon sonunda ne olacağına bakacağız.

Ben, hayatı normal biri gibi yaşamayı seviyorum. Aile çok önemli. İdmanlardan sonra ailemle vakit geçiriyorum. Çocuğumu okuldan alıyorum, o da futbol oynuyor. 3 günde bir maç oynadığımız için az zaman geçirebiliyoruz ama her anı değerlendirmeye çalışıyorum.

Allah bana ihtiyaç sahibi insanlara yardım etme fırsatını veriyor. Ülkemde de başka yerlerde de yardımlarda bulunuyorum. Bu benim içimden gelen bir şey. Konuşulmasını çok doğru bulmuyorum.

Maçlarda bazen sinirli oluyorum, bu yüzden de kendi maçlarımı izlemeyi pek sevmiyorum, o halimi görmemek için.

"BURADA MUTLUYUZ, KALMAK İSTERİM"

Ailem de ben de burada olmaktan mutluyuz. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var, buradaki sözleşmem 1 senelik olduğu için sezon sonunda Barcelona'ya dönmem gerekecek. Gelecekte ne olacağını konuşmak için ise erken.

Yaşadıklarımı göz önüne alırsam iş kalmak ya da kalmamak boyutuna gelirse ben Beşiktaş'ta kalmak isterim.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Süper Kupa maçının olduğu gün biraz gergindim, elimden geleni yaptım. Kupayla eve dönmek istiyorduk ve bunu hak ettik. Juventus'ta neredeyse her sene kupa kazandım, burada da kupa kazanmak güzeldi. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz.

Çok fazla efsane isimle oynadım ama frikik konusunda bir isim vermek gerekirse bu, Juninho'dur.

Geçen sezon biterken ve bu sezon başında Messi ile konuşup birbirimize iyi dileklerimizi ilettik. Ballon d'Or'u kazandığında da mesajlaştık. Onun için gelecekte de en iyisini diliyorum.

Neymar'ın belgeselini izleyeceğim. Harika bir futbolcu.

SORU CEVAP KISMI:

En şık giyinen futbolcu: Fabrice N'Sakala.

En kötü giyinen futbolcu: Serdar Saatçı.

En komik futbolcu: Domagoj Vida.

En sessiz futbolcu: Kenan Karaman.

En fazla konuşan futbolcu: Domagoj Vida.

Birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu: Messi, Ronaldo ve Totti'yle oynadım. Bunlardan daha fazla yetenekli kim olabilir ki?

En fazla yemek yiyen futbolcu: Montero.

BİR KELİME BİR CEVAP:

Barcelona - Efsanevi bir kulüp.

Messi - Zeki.

Xavi - Sihirbaz.

Camp Nou - En iyi statlardan biri.

Vodafone Park - Oynadığım en iyi atmosferlerden bir tanesi.

Sergen Yalçın - Türkiye'de efsane bir hoca.

Koeman - Eski bir hocam.

Türkiye - Güzel bir ülke.

Bosna Hersek - Aşkım.