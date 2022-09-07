Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibiyle yollarını ayırdı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Miralem Pjanic'in bedelsiz olarak transfer edildiği ve 2 yıllık sözleşme imzalandığını belirtildi. Ayrıca anlaşmada sözleşme uzatma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

Antrenmanlarda ön plana çıktı

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamamasının ardından ayrılma kararı aldı.

60 milyon Euro bonservis ödenmişti

2020 yılında 60 milyon Euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olan Pjanic, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlamış ve 26 maçta 4 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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