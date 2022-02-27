Müslüman alemi adına büyük öneme teşkil eden Miraç Kandili geldi. Recep ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Miraç gecesi, oldukça önemli ve anlamlıdır. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir. Müslüman vatandaşlar için mübarek günlerden biri olan Miraç Kandili gecesinde namaz ve dua ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından Miraç kandilinde yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? 2022 Miraç kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Sorgulamaları yapılıyor.









2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün?

Receb ayı içerisinde Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Üç aylar içerisinde yer alan Miraç Kandili Peygamberimizin Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkarılması olayıdır ve Recep ayının 27. gecesi kutlanan mübarek gecedir. Müslüman alemi, kandil gününü Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak, hastaları ve yaşlıları ziyaret ederek ve bol bol dua ederek geçirecek.

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç, Peygamber Efendimizin hayatında önemli mucizelerinden biri olarak bilinir. Bu yüzden pek çok kişi de Miraç Kandili'ni ibadet, dualar ve öncesinde tutulacak oruçlarla geçirmek istiyor. Din alimleri, Miraç Kandili gecesinde Müslümanların kaza namazları varsa onları kılmaları tavsiyesinde bulunuyor. Kandil gecesinde nafile ve teheccüd namazı kılınmalı. İnsanlar bu gecede bol bol dua edip günahlarına af dilemeliler. Kandil gününü de oruçlu geçirmek sevaptır.

Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade edilirken bugüne ait özellikle yapılması gereken bir ibadet bulunmamaktadır. Ancak bu kutsal günlerde Allah'ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak amacıyla binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getiriyor. Öte yandan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kandil orucu ile ilgili yaptığı bir açıklamada, "Oruç bir gün sonra da tutulabilir. Kandil sonrası ve öncesi de oruç tutulabilir" ifadelerini kullanmıştır.

Miraç kandilinde okunacak dualar nelerdir?

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

“Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

“Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

“Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

“Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

“Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

“Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

“Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

“Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

Miraç kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Bu mübarek geceyi ibadetler ve dualarla geçirecek olanlar, Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler hakkında bilgi edinmeye çalışmakta. Kandil günü günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için çekilmesi gereken zikir ve tesbihler şöyle;

Tesbihler:

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Miraç gecesinde yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha, 10 İhlas-ı Serîf okunur. Namazdan sonra;

100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim"

100 defa istiğfar,

100 defa salâvat-ı serîfe okunmalıdır.





Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

İşte, Miraç gecesi yapılacak ibadetler:

Gecenin bir bölümü teheccüd namazı

Zikir

İstiğfar

Dua etmek

Seherde kuşluk (dûha) namazı

Kur'an okumak

Miraç nedir?

Miraç, kelime anlamı olarak, yukarı çıkmak, yükselmek ya da göğe çıkış demektir. İslâm inancına göre ise Efendimizin (s.a.v), Allah’ın (cc) dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp O’nunla görüşmesi mûcizesidir. Bu gecede yapılacak ibadetler çok önemlidir.

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır?

Miraç Kandili gecesinde nafile namazı kılınır. Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in Allah'ın huzurura çıkarak, dönüşünde 5 vakit farz namazı ümmetine müjdelediği gecedir. Recep ayının 27. Gecesinde gerçekleşen miraç mucizesi, Hz. Muhammed (s.a.s) Cebrail ile birlikte Mekke'den Kudüs'e geçtiği, Kudüs'te Peygamber Efendimiz (s.a.s)'i gelmiş geçmiş tüm peygamberlerle karşılaştığı çeşitli kaynaklarda aktarılmaktadır. Kudüs'te Kubbet'üs Sahra'ya gelen Hz. Muhammed (s.a.s), Muallak kayasından göğe yükselmeye başlar ve 7 kat semayı tek tek geçerek Allah'ın huzuruna varmıştır. Müslümanlar için büyük bir mucize olan bu gecede namaz farz olarak müjdelendiği için, bu gece daha çok namaz kılarak tövbe edilmesi alimler tarafından tavsiye edilmektedir. O gece Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselerek kullarına namazı müjdelediği için bol bol kaza namazı ve nafile namaz kılınması tavsiye edilmektedir. Bunun dışında bir namaz vardır ki Allah rızası için kılındığı takdirde tüm günahların affedileceği müjdelenir.

Miraç Kandili namazı kaç rekat?

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır.

Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.