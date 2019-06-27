Miomir Kecmanovic ve Lorenzo Sonego ilkleri yaşadı

6'ncı gün programının ilk maçında vatandaşı Viktor Troicki ile karşılaşan Sırp raket Miomir Kecmanovic, karşılaşmadan 6-3, 6-4’lük setlerle galip ayrılarak ATP seviyesindeki kariyerinin ilk yarı finaline yükselmeyi başardı. Antalya Open’a gelene kadar bu sezonki en iyi derecesi Indian Wells çeyrek finali olan dünya klasmanının 82 numarası Kecmanovic, Antalya’da sırasıyla Jaume Munar, Ugo Humbert ve Viktor Troicki’yi turnuvanın dışına iterken henüz set kaybetmedi.

Turkish Airlines Antalya Open çeyrek final müsabakalarında kariyerinin en büyük başarısına imza atan bir diğer isim ise Lorenzo Sonego oldu. Dünya 75 numarası İtalyan tenisçi, son iki yılın finalisti Fransız rakibi Adrian Mannarino karşısında ilk seti 3-6 ile yitirse de takip eden setleri 7-6 ve 6-3 kazanarak ilk ATP yarı finalini yakalamış oldu.

Sonego, 2 saat 30 dakika süren karşılaşmada ayrıca ace (10-3), ilk servislerden puan çıkarma (yüzde 75 - yüzde 71) ve ikinci servislerden puan çıkarma (yüzde 67 - yüzde 64) kategorilerinin tamamında rakibine üstünlük kurmayı başardı.

SONEGO’DAN ANTALYA’YA ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ardından Antalya ve turnuvadaki performansı hakkında açıklamalar yapan 24 yaşındaki oyuncu, ‘‘Şehri ve tesisleri çok sevdim. Buradaki iyi ortam, performansıma da olumlu yansıdı. Şu ana kadar çok iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Turkish Airlines Antalya Open’da kariyerimin ilk ATP yarı finalini yakaladım. Bu benim için çok özel bir gün’’ şeklinde konuştu.

TEKLERDE YARI FİNAL HEYECANI

Turkish Airlines Antalya Open’da günün diğer çeyrek finalleri ise Jordan Thompson-Damir Dzumhur ve Bernard Tomic-Pablo Carreno Busta karşı karşıya geldi. Avustralyalı Jordan Thompson; 7-5, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada son şampiyon Damir Dzumhur’un midesindeki rahatsızlık sebebiyle maçtan çekilmesi sonucunda adını yarı finale yazdırdı.

Bir önceki turda kariyerinin ilk çim kort galibiyetine imza atan Pablo Carreno Busta da ilk seti kaybetmesine rağmen 6-7, 6-4, 6-4’lük sonuçla Bernard Tomic’i mağlup etmeyi başardı. 4 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta’nın, Antalya Open öncesinde kariyer çim kort grafiğinde sekiz maçta hiç galibiyeti bulunmuyordu.

Bu sonuçla teklerde yarı finaller şu şekilde belirlendi:

Miomir Kecmanovic - Jordan Thompson

Lorenzo Sonego - Pablo Carreno Busta

ÇİFTLERDE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Bu sezon 3’üncüsü düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open’ın altıncı gününde, çiftler ana tablosunda ise Ivan Dodig / Filip Polasek - Denys Molchanov / Igor Zelenay ile Jonathan Erlich / Artem Sitak - Roman Jebavy / Philipp Oswald arasında yarı final karşılaşmaları oynandı.

Dodig / Polasek tandemi, ilk seti kaybettikleri maçta Molchanov / Zelenay ortaklığı karşısında 4-6, 7-6, 10/6 ile geri dönmeyi başarırken, Erlich / Sitak ikilisi, turnuvanın 4 numaralı seribaşı Jebavy / Oswald karşısında 6-4’lük iki setle finale uzandı.

Kariyerinde 13 çiftler şampiyonluğu bulunan Ivan Dodig, partneri Filip Polasek ile ortaklıklarının ilk finalini Antalya’da oynamaya hak kazanırken Jonathan Erlich / Artem Sitak ikilisi, geçtiğimiz sezon Newport’ta kupa kaldırmayı başarmıştı.

Turkish Airlines Antalya Open’da 28 Haziran Cuma günü program 13.30’da tekler maçlarıyla başlayacak, çiftlerde ise kupa 17.00’dan itibaren start alacak ve Ivan Dodig / Filip Polasek - Jonathan Erlich / Artem Sitak finali sonunda sahibini bulacak.