Minsk deplasmanda rahat kazandı

Belarus Premier Lig'in 6. haftasında FC Minsk, deplasmanda Slavia Mozyr takımını 3-1 mağlup etti.

25 Nisan 2020, Cumartesi 17:10 Son Güncelleme:
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Minsk deplasmanda rahat kazandı

Belarus Premier Lig'in 6. haftasında Slavia Mozyr, Yunost Stadyumu'nda FC Minsk'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Minsk 30. dakikada Roman Gribovski'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, 46. dakikada Yaroslav Yarotski fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı.

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79. dakikada Vladislav Zukh'un golüyle Slavia Mozyr umutlansa da, 82. dakikada Artsiom Vasilyeu son sözü söyledi ve FC Minsk sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Minsk puanını 9'a yükseltirken, Slavia Mozyr ise 7 puanda kaldı.

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