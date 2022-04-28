Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Haaland ve Mario Balotelli'nin de menajerliğini yürüten dünyaca ünlü isim Mino Raiola'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Mino Raiola'nın sağ kolu Jose Fortes Rodriguez, İtalyan menajerin ölmediğini ancak durumunun kritik olduğunu açıkladı. Ayrıca bir süre sonra ünlü menajer sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu haberlerin ardından Raiola'nın kariyeri ve bilinmeyenleri büyük merak konusu olmuştu. İşte İtalyan menajere dair merak ettikleriniz...

Mino Riola kimdir?

Mino Raiola'nın kariyerinde imza attığı transferlerin değeri 600 milyon Euro'dan fazla. İtalyan menajer 1988 yılından bugüne kadar yaklaşık 628 milyon Euro'luk transfer gerçekleştirdi ve şu anda 62,9 milyon dolarlık bir şahsi servete sahipti. İtalyan menajeri en son Adana Demirspor'un Balotelli transferinde yakından takip etmiş ve Türk futbolseverlerin ilgisini çekmişti.

Temsilciliğini yaptığı futbolcular arasında, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Verratti, Stefan de Vrij, Mario Balotelli bulunuyor.







