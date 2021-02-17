Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk olduğu Minnesota Timberwolves’u 112-104’lük skorla geçerek sezonun 22. galibiyetini elde etti.
Sakatlığı bulunan Anthony Davis’ten yoksun sahaya çıkan Lakers’ta LeBron James 30 sayı 13 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Montrezl Harrell 17 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.
Sezonun 28. maçında 21. yenilgisini alan Timberwolves’ta Anthony Edwards 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.
Gecenin sonuçları:
Boston Celtics-Denver Nuggets: 112-99
Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 113-144
Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 113-124
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 104-112
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 104-115