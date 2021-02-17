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Minnesota deplasmanında kazanan Lakers'tan 22. galibiyet

NBA'de son şampiyon Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 112-104 mağlup ederek bu sezonki 22. galibiyetini elde etti. 

17 Şubat 2021, Çarşamba 11:51 Son Güncelleme:
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Minnesota deplasmanında kazanan Lakers'tan 22. galibiyet

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Detroit Pistons-San Antonio Spurs maçının ertelendiği NBA’e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk olduğu Minnesota Timberwolves’u 112-104’lük skorla geçerek sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Sakatlığı bulunan Anthony Davis’ten yoksun sahaya çıkan Lakers’ta LeBron James 30 sayı 13 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 24 sayı, Montrezl Harrell 17 sayı ve 6 ribauntluk performans gösterdi.

Sezonun 28. maçında 21. yenilgisini alan Timberwolves’ta Anthony Edwards 28 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Gecenin sonuçları:

Boston Celtics-Denver Nuggets: 112-99

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 113-144

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 113-124

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 104-112

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 104-115

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