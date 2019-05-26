İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren Minikler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi. İl sıralamasında Ankara son gün atak yaparak toplamda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile zirvede yer aldı. Konya 3 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ile ikinci, Kocaeli 3 altın bir bronz ile üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonanın son gününde kürsüye çıkanlar şu isimlerden oluştu:

KIZLAR

48 kilo: 1. Tuana Gülenay, 2. Belinay Koçbıyıkoğlu, 3. Berre Temur, 3. B. Behiye Alper

52 kilo: 1. Esma Karaahmet, 2. Sude Görgülü, 3. Melek Taşkıran, 3. A. Naz Apar

57 kilo: 1. Nisanur Serin, R. Nisa Göl, 3. C. Nur Demir, 3. A. Nilgün Özgören

+57 kilo: Sema Mete, 2. Sema Yıldırım 3. H. Meyda Ekinci , 3. Elif Dilbirliği

ERKEKLER

50 kilo: 1. M. Furkdan, 2. M. Enes Çirik, 3. Mahmutcan Maden, 3. Ömer Hökelek

55 kilo: 1.T. Koçak Pinegöz, 2. Abdülmecit Gür, 3. Fatih Dursun, 3. Y. Mert Parlak

60 kilo: 1. Sefa Tunç, 2. Alperen Kondi, 3. Seymen Aleçakır, 3. Enes Ser

+60 kilo: 1. Z. Talha Polat, 2. Hamdi Bilgin, 3. Yiğit Aslan, 3. Yusuf Özel (İzmir)

DHA