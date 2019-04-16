Minikler, oryantiring ile hem eğlendi hem öğrendi

Hedef bulma ve hıza dayalı bir spor olan oryantiring müsabakalarına aileleri ile katılan minikler keyif dolu anlar yaşadı. Eğlenirken aynı zaman da bu sporu tanıma imkanı bulan ilkokul öğrencileri, çok eğlenceli bir yarışma süreci geçirdiklerini dile getirdiler. 2 gün süren ve yapılan müsabakalar sonucu kategorilerinde dereceye giren isimler için bir madalya töreni düzenlendi.

“Çocuklarımız hem eğlendiler hem öğrendiler”

Madalya törenine katılan ve düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, çocukları hareketli alanlarda eğitebilmenin önemine vurgu yaparak, “Bu amaç doğrultusunda da Şeker İkokulumuzda oryantiring etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklarımız hem eğlendiler hem öğrendiler hem de araştırma yapmayı keşfettiler. Tabii bu doğrultuda da biz Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden gelen desteği zaten okullarımıza sağlıyoruz. Okullarımız da bu konuda girişimciler. Aynı zamanda Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi de bu tür çalışmalarda bize destek vermekte. İnşallah bu tür çalışmalarla çocuklarımızı çok daha iyi yerlere hep birlikte getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Anne ve babalar da çocukları ile beraber yarışmalara katıldılar”

Şeker İlkokulu Müdürü Ahmet Kocabey de yaklaşık 65 ailenin yarışmalara katıldığını aktararak, düzenlenen etkinlik ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Biz Şeker Okulu Oryantiring Günlerinin 2’incisini yapıyoruz. Daha önce okulumuzda yaptık. İkinci aşamasını da Kentpark’ta yaptık. Bugün de 3’üncü organizasyonumuz oluyor. Bu ulusal düzeyde bir organizasyondu. Ülkemizin her tarafından; Bursa’dan İstanbul’dan, Ankara’dan, İzmir’den öğrenciler ve kulüpler geldi. Yaklaşık 350-400 kişi ile üniversitenin arka tarafındaki ormanda etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öncelikle öğrencilerimiz için yaptık zaten bu organizasyonu. Anne ve babalar da çocukları ile beraber yarışmalara katıldılar. Yaklaşık 65 ailemiz katıldı. Okulumuzdaki öğrencilerimizle kaynaşma fırsatı oldu. Aynı zamanda da oryantiring sporunu onlara tanıtmış olduk.“

İlkokul öğrencileri de düzenlenen yarışmalarda çok eğlendiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen isimlere teşekkür ettiler.