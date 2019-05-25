Minikler Judo Türkiye Şampiyonası devam ediyor

İZMİR / DHA

İzmir'de devam eden Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde Konya bölgesi toplamda; 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya ile ilk sıraya yükseldi.

Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Düzce, 2 altın 1'er de gümüş ve bronz madalya ile ikinci, Kocaeli ise 2 altın ve 1 bronz madalya ile il sıralamasında üçüncü oldu.

İkinci gün müsabakaları; kızlarda 40 ve 44, erkekler 38, 42 ve 46 kilo karşılaşmaları yapıldı.

Sabah seansından sonra şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz yaptığı kısa konuşmasında, müsabakalara katılan miniklerin, 2028 ve 2032 Olimpiyat Oyunları yolundaki aday judocuları olacağına inandığını ifade etti. İzmir GSİ Müdürü Nüammer Uslu ise, organizasyona katılan tüm illerin sporcularına ve antrenörlerine başarılar diledi. Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına hazırlanan plaketi İzmir BB Spor Komisyonu Başkanı Şamil Sinan, İzmir BB SK Başkanı Pervin Şenel Genç adına plaketi Kemal Özsönmez aldı. İzmir BB SK Direktörü Mustafa Ağme, eski Emniyet Müdürü Rıza Akça ile ve İzmir GSİ Müdürü Uslu'ya Başkan Huysuz tarafından tabak hediye edildi.

Kızlarda 40 kiloda 1. Sinem Oruç (Konya), 2. Gülsün Özkan (Konya), 3. Aslıhan Güngör (Tuceli), 3. Ervanur Efe (Sakarya).

44 kiloda 1. Rümeysa Demir (Kahramanmaraş), 2. 2. Ayşegül Ertuğrul (Kahramanmaraş), 3. Gülşen Candan (Konya), 3. Melisa Kahraman (Düzce)

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