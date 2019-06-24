Zorlu şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan Serbest stildeki güreşçilerimiz yarın (25.06.2019) Polonya’ya hareket edecek. Kadın sporcularımız 26 Haziran, Grekoromen stildeki güreşçilerimiz ise 27 Haziran tarihinde Polonya’ya gidecek. U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi şu sporcular temsil edecek:
SERBEST STİL:
38 kg: Abdullah TOP
41 kg: Uğurcan ŞAHİN
44 kg: Metehan YAPRAK
48 kg: Emirhan GİZİR
52 kg: Barış ÜNSAL
57 kg: Cengizhan Ramazan DOĞAN
62 kg: Yusuf TATLIDİL
68 kg: Murat DOĞAN
75 kg: Batuhan UZUN
85 kg: Rıfat Eren GIDAK
KADINLAR:
33 kg: Edanur Ersoy
36 kg: Cansu Özer
39 kg: Şevval Çayır
42 kg: Kübra Yavuz
46 kg: Nazar Kaya
50 kg: Tuğba Demir
54 kg: Dilan Tan
58 kg: Selvi İlyasoğlu
62 kg: Duygu Gen
66 kg: Bükrenaz Sert
GREKOROMEN STİL:
38 kg: Ahmet Eminoğlu
41 kg: Abdullah Keskin
44 kg:Muhammet Bıyık
48 kg: M.Fedai Aydın
48 kg:Berat Keski
52 kg: Mahmut Yılmaz
52 kg: Berati İnanç
57 kg: Alperen Berber
62 kg: Nihat Kara
68 kg: Toygun Aktop
75 kg: Mert Çelik
85 kg: Nurşat Taşci