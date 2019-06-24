Zorlu şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan Serbest stildeki güreşçilerimiz yarın (25.06.2019) Polonya’ya hareket edecek. Kadın sporcularımız 26 Haziran, Grekoromen stildeki güreşçilerimiz ise 27 Haziran tarihinde Polonya’ya gidecek. U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi şu sporcular temsil edecek:

SERBEST STİL:

38 kg: Abdullah TOP

41 kg: Uğurcan ŞAHİN

44 kg: Metehan YAPRAK

48 kg: Emirhan GİZİR

52 kg: Barış ÜNSAL

57 kg: Cengizhan Ramazan DOĞAN

62 kg: Yusuf TATLIDİL

68 kg: Murat DOĞAN

75 kg: Batuhan UZUN

85 kg: Rıfat Eren GIDAK

KADINLAR:

33 kg: Edanur Ersoy

36 kg: Cansu Özer

39 kg: Şevval Çayır

42 kg: Kübra Yavuz

46 kg: Nazar Kaya

50 kg: Tuğba Demir

54 kg: Dilan Tan

58 kg: Selvi İlyasoğlu

62 kg: Duygu Gen

66 kg: Bükrenaz Sert

GREKOROMEN STİL:

38 kg: Ahmet Eminoğlu

41 kg: Abdullah Keskin

44 kg:Muhammet Bıyık

48 kg: M.Fedai Aydın

48 kg:Berat Keski

52 kg: Mahmut Yılmaz

52 kg: Berati İnanç

57 kg: Alperen Berber

62 kg: Nihat Kara

68 kg: Toygun Aktop

75 kg: Mert Çelik

85 kg: Nurşat Taşci