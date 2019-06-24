  • Haberler
  • Güreş
  • Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da yapılacak

Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da yapılacak

U15 Minikler Avrupa güreş şampiyonası Polonya’nın Krakow kentinde 27-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

24 Haziran 2019, Pazartesi 13:43
- A +
Minikler Avrupa Güreş Şampiyonası Polonya'da yapılacak

Zorlu şampiyona için hazırlıklarını tamamlayan Serbest stildeki güreşçilerimiz yarın (25.06.2019) Polonya’ya hareket edecek. Kadın sporcularımız 26 Haziran, Grekoromen stildeki güreşçilerimiz ise 27 Haziran tarihinde Polonya’ya gidecek. U15 Minikler Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi şu sporcular temsil edecek:

SERBEST STİL: 

38 kg: Abdullah TOP

41 kg: Uğurcan ŞAHİN 

44 kg: Metehan YAPRAK 

48 kg: Emirhan GİZİR

52 kg: Barış ÜNSAL 

57 kg: Cengizhan Ramazan DOĞAN 

62 kg: Yusuf TATLIDİL

68 kg: Murat DOĞAN 

75 kg: Batuhan UZUN 

85 kg: Rıfat Eren GIDAK

KADINLAR: 

33 kg: Edanur Ersoy 

36 kg: Cansu Özer

39 kg: Şevval Çayır 

42 kg: Kübra Yavuz 

46 kg: Nazar Kaya 

50 kg: Tuğba Demir

54 kg: Dilan Tan 

58 kg: Selvi İlyasoğlu

62 kg: Duygu Gen 

66 kg: Bükrenaz Sert

GREKOROMEN STİL: 

38 kg: Ahmet Eminoğlu 

41 kg: Abdullah Keskin 

44 kg:Muhammet Bıyık 

48 kg: M.Fedai Aydın 

48 kg:Berat Keski 

52 kg: Mahmut Yılmaz 

52 kg: Berati İnanç

57 kg: Alperen Berber

62 kg: Nihat Kara

68 kg: Toygun Aktop

75 kg: Mert Çelik 

85 kg: Nurşat Taşci

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...