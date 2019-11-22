Minikler 1’inci Lig’de Kahramanmaraş Göksun Gem şampiyon oldu

Afyonkarahisar'da bulunan Tınaztepe Spor Salonu’nda yapılan 1’inci Lig müsabakalarında ilk olarak yarı finaller yapıldı. Kahramanmaraş Göksun GEM, Antalya Korkuteli’ni 6-4, Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübü de Kahramanmaraş GEM’i 9-1 yenerek finale yükseldi. Finalde Kayseri Talas Gençlik ve Spor Kulübünü 7-3 mağlup etmeyi başaran Kahramanmaraş Göksun GEM 2019 yılı şampiyonu oldu. Kahramanmaraş GEM takımını 6-4 yenen Antalya Korkuteli ise sezonu 3’üncü sırada tamamladı.

MİNİKLER 2’NCİ LİGDE ÇATALCA BELEDYESİ ŞAMPİYON OLDU

Minikler 2’nci lig müsabakaları sonunda şampiyon İstanbul Çatalca Belediyesi oldu. Yarı finalde Osmaniye GSK’yi mağlup eden İstanbul Çatalca Belediyesi ile İstanbul Sancaktepe Belediyesi’ni mağlup eden Tokat Zile Belediyesi finalde karşı karşıya geldi. Rakibini 7-3 yenen İstanbul Çatalca Belediyesi şampiyon oldu. Osmaniye Gençlik ve Spor Kulübü ise İstanbul Sancaktepe Belediyespor’u 6-4 yenerek 3’üncü oldu.