Minik yıldızlardan ‘Fener Ol’ desteği

4 Nisan’da resmen hayata geçirilen ‘Fener Ol’ kampanyasına her kesimden destek yağıyor. Kulüpten yapılan son açıklamada, 10 bin TL ve üzeri bağışlar hariç 20 milyon TL gelir elde edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Dün Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, duygulandıran bir harekete imza attı. Minik futbolcular, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Fener Ol’a bağışladı. Yaptırdıkları pankart ile idmana çıkan küçük sporcular tüm Fenerbahçelileri kampanyaya destek vermeye davet etti.