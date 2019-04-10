Minik yıldızlardan ‘Fener Ol’ desteği
Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden 'Fener Ol' kampanyasına destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla Sarı-Lacivertli kulübün başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına bağış yaptı.
4 Nisan’da resmen hayata geçirilen ‘Fener Ol’ kampanyasına her kesimden destek yağıyor. Kulüpten yapılan son açıklamada, 10 bin TL ve üzeri bağışlar hariç 20 milyon TL gelir elde edildiği bilgisi paylaşılmıştı.
Dün Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, duygulandıran bir harekete imza attı. Minik futbolcular, biriktirdikleri harçlıklarını ‘Fener Ol’a bağışladı. Yaptırdıkları pankart ile idmana çıkan küçük sporcular tüm Fenerbahçelileri kampanyaya destek vermeye davet etti.