Minik sporcuların sertifika coşkusu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Yıldırım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen basketbol, jimnastik, futbol, tenis, voleybol, yüzme, karate, taekwando ve halter kurslarını tamamlayan bin 872 kursiyerler, katılım belgelerini aldı.

Yıldırım Belediyesi Yavuzselim Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen sertifika törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Ak Parti İl Başkanvekili Bülent Kandemir, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkan Yardımcısı İrfan Yeni, Yıldırım Belediyespor Kulübü Başkanı Muammer Özbey, meclis üyeleri ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı. Yerel yönetimler olarak çocukları mutlu görmenin kendilerini mutlu ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Türkiye’nin en büyük spor tesislerinden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri yakın bir zamanda faaliyetine başlamış olacak. Basketboluyla, yüzmesiyle, hentboluyla, bireysel sporlarıyla, güreşiyle, halteriyle, karatesiyle ve daha birçok spor branşında Yıldırım’lı çocuklara hizmet edecek” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi olarak Yaz Spor Okullarında birçok alanda hizmet verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Şuan da 3 dönemin sonunda basketbolda 320, cimnastikte 560, futbolda 485, teniste 172, voleybolda 290 ve yüzme branşında da 6500 çocuğumuz olmak üzere toplamda 8 bin 327 öğrencimize eğitim verdik. Bu dönem Yaz Spor Okulları kapsamında toplam 12 bin öğrencimize imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu.

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