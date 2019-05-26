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Minik sporcu Kaan Yüksel Dünya Şampiyonası’na katılıyor

Foçalı minik sporcu Kaan Yüksel 24-26 Mayıs tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyor.

26 Mayıs 2019, Pazar 11:54
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Minik sporcu Kaan Yüksel Dünya Şampiyonası’na katılıyor

Dünya Shotokan Karate Fedarasyonu faaliyet programında yer alan ve Romanya Shotokan Federasyonu’nun organizasyonuyla düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası 24-26 Mayıs tarihlerinde Bükreş’te Sala Polivalentâ Bucureşti Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor. Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi minik karateci Kaan Yüksel şampiyonada 10-11 Yaş Erkek Shobu Sanbon Kumite ve 10-11 Yaş Erkek Takım Kata kategorilerinde tatamiye çıkacak. Minik sporcunun antrenörü ve babası Kudret Yüksel yaptığı açıklamada; "31 ülkeden bin 600 sporcunun katılımı ile düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacağız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi. 

Servet Vural / İZMİR (İHA)

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