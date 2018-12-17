Minik Miray, babasına uğurlu geldi

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele Kayseri Barogücü oyuncu Uğur Karahançer’i dün oynanan karşılaşmada 1,5 yaşındaki minik kızı Miray Karahançer yalnız bırakmadı.

2008 yılında beri aktif olarak futbol hayatını sürdüren 29 yaşındaki başarılı oyuncu Uğur Karahançer’in minik kızı Miray ilk kez babasını izledi. Dün Vali Muammer Güler Stadında oynanan Kayseri Barogücü ile Yeni Esenspor maçı öncesi babasını izlemek için stada gelen minik Miray Karahançer maç öncesi babası Uğur Karahançer ile fotoğraf çekindi ve ardından annesi ile tribünden karşılaşmayı izledi. Kayseri Barogücü’nün 1-0 kazandığı maçta golün asistini yapan Uğur Karahançer maç sonrası oldukça mutluydu. Maç sonrası annesi ile babasının yanı giden Miray, ilk maçında babasına uğurlu geldi. Uğur Karahançer İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızım ilk maçıma geldi. Kazandığımız için çok mutluyum. Benim için bugün kızımın gelip beni izlemesi bana maç öncesi büyük moral oldu. Ailem iyi ki var. Galibiyeti bugün beni desteklemeye gelen kızıma ve eşime armağan ediyorum” dedi.

İHA