

Seyfi GÜL / FOÇA, (DHA)

Foçalı minik karateci Kaan Yüksel (10) Buca'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Karate İl Şampiyonası'nda bir altın, bir bronz madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında da yer alan, İzmir Karate İl Temsilciliği'nin organize ettiği şampiyona Buca Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya 22 kulüpten sporcular katıldı. T.Erol Fight Clup Aliağa adına yarışan Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Kaan Yüksel, turnuvayı 2009 doğumlular +45 kiloda 1'inci, 2009 doğumlular kata kategorisinde 3'üncü olarak tamamladı.

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