Mini Olimpik Atletizm Şenlikleri yoğun katılımla gerçekleşti

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa’da sporu tabana yaymak, istisnasız her çocuğu oyun, fiziki etkinlik ve sporla buluşturmak amacıyla yapılan Büyükşehir Okul Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Mini Olimpik Atletizm Şenlikleri yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl ikincisi yapılan etkinlikte 17 ilçede 167 ilkokuldan 47 bin 500 öğrenci yarıştı. Okullarında yapılan müsabakalarda slikon gülle fırlatma, 30 metre sürat ve durarak uzun atlama branşlarında en iyi dereceleri yapan 300’e yakın öğrenci ‘Daha hızlı, daha güçlü, daha uzak’ sloganıyla Atıcılar Olimpik Atletizm Tesislerinde yapılan final karşılaşmalarına katıldı. Slikon gülle fırlatma, 30 metre sürat ve durarak uzun atlamada dereceye girmek için tüm hünerlerini sergileyen öğrencilere, öğretmenleri de tezahüratları ile destek verdi.

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