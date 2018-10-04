Minecraft’ın aylık oyuncu sayısı Fortnite’tan daha yüksek!

Ancak diğer yanda bir rakip var ki geçilmesi imkansız görünüyor. Minecraft aylık 90 milyondan fazla aktif oyuncuya sahip!

Minecraft 2 şimdilik planlar arasında değil

Chiang, Business Insider‘a Minecraft 2 hakkında konuştu ve büyük oyuncu kitlesine sahip oyuna neden devam oyunu gelmeyeceğini açıkladı. Mojang ve Microsoft aylık 90 milyondan fazla oyuncu sayısına sahip ve bu kitleyi bölmek istememesi anlaşılabilir bir nokta.

Minecraft 2’nin (şimdilik) gündemde olmaması, Microsoft’un oyunun evrenini genişletmek istemediği anlamına gelmiyor. Diablo tarzı yeni oyun Minecraft Dungeons, Minecon Earth 2018’de PC platformu için duyuruldu. Ayrıca, Telltale’in anlatı odaklı Minecraft: Story Mode‘u da devam edecek. Doğrudan devam oyunu göremesek de, geliştiriciler oyunu farklı türlerde devam ettirmek istiyor.

Topluluk odaklı tutumuyla, oyunun yıllardır tırmanarak böylesine yüksek bir noktaya gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. Microsoft, geçtiğimiz günlerde Eylül 2018’de Sony’nin çapraz oyun konusundaki kararını takiben PlayStation 4’e çapraz oyun getirmeyi isteyebileceğini söyledi. Ancak şu an için, planlanmış bir şey yok. (psoyun.com)